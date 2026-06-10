Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 190 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n214327-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-190-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 377 тис. 510 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 190 осіб. Про це сьогодні, 10 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 4 танки;
- 24 тис. 717 бойових броньованих машин;
- 43 тис. 713 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 857 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 414 одиниць засобів ППО;
- 436 літаків;
- 353 гелікоптери;
- 1 тис. 619 наземних робототехнічних комплексів;
- 340 тис. 531 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 733 крилаті ракети;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 105 тис. 172 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 267 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.
Ворог вчора завдав 103 авіаудари, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 834 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 146 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 43 — із РСЗВ.
Авіація Сил оборони за минулу добу уразила дві артилерійські системи, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили та один інший важливий об'єкт противника.