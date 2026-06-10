Последствия российского удара по Сумам, фото: ГСЧС

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Російські загарбники завдали удару по житловому сектору Сум.

Про це сьогодні, 10 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу:

поранено двох людей;

сталося загоряння приватного домоволодіння та господарчої споруди.