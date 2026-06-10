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Последствия российского удара по Сумам, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли удар по жилому сектору в Сумах — есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214330-rashisty-nanesli-udar-po-jilomu-sektoru-v-sumah-est-ranenye-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по житловому сектору Сум.
Про це сьогодні, 10 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілу:
- поранено двох людей;
- сталося загоряння приватного домоволодіння та господарчої споруди.
Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи. Пожежу оперативно ліквідовано, — розповіли у відомстві.