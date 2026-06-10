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Последствия российского удара по Сумам, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли удар по жилому сектору в Сумах — есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)

10 июн 2026, 10:27
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Російські загарбники завдали удару по житловому сектору Сум.

Про це сьогодні, 10 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу:

  • поранено двох людей;
  • сталося загоряння приватного домоволодіння та господарчої споруди.

Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи. Пожежу оперативно ліквідовано, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару по Сумах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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