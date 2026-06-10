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Ракурс
Наслідки російського удару по Сумах, фото: ДСНС

Рашисти завдали удару по житловому сектору у Сумах — є поранені (ФОТО, ВІДЕО)

10 чер 2026, 10:27
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Російські загарбники завдали удару по житловому сектору Сум.

Про це сьогодні, 10 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу:

  • поранено двох людей;
  • сталося загоряння приватного домоволодіння та господарчої споруди.

Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи. Пожежу оперативно ліквідовано, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару по Сумах, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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