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Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

207 БпЛА атакували Україну в ніч на 10 червня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

10 чер 2026, 09:37
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 червня (з 18.00 9 червня) атакували Україну загалом 207 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — наголошують у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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