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Россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре, фото:
Рашисты нанесли удары по энергетике шести областей — Минэнергоhttps://racurs.ua/n214332-rashisty-nanesli-udary-po-energetike-shesti-oblastey-minenergo.htmlРакурс
В Україні внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів станом на ранок сьогоднішнього дня, 10 червня, частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.
Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, — зазначили у відомстві.
Також повідомляється, що на Харківщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується, — наголошують у Міненерго.
Водночас українців закликають сьогодні активне енергоспоживання перенести на денний час — з 10.00 до 16.00.
У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію — з 18.00 до 22.00. Це допомагає знизити навантаження на систему, — додали в Міненерго.