Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре, фото:

Рашисты нанесли удары по энергетике шести областей — Минэнерго

10 июн 2026, 11:43
999

В Україні внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів станом на ранок сьогоднішнього дня, 10 червня, частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, — зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що на Харківщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується, — наголошують у Міненерго.

Водночас українців закликають сьогодні активне енергоспоживання перенести на денний час — з 10.00 до 16.00.

У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію — з 18.00 до 22.00. Це допомагає знизити навантаження на систему, — додали в Міненерго.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров