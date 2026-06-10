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Ракурс
Росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, фото:

Рашисти завдали ударів по енергетиці шести областей — Міненерго

10 чер 2026, 11:43
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В Україні внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів станом на ранок сьогоднішнього дня, 10 червня, частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, — зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що на Харківщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується, — наголошують у Міненерго.

Водночас українців закликають сьогодні активне енергоспоживання перенести на денний час — з 10.00 до 16.00.

У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію — з 18.00 до 22.00. Це допомагає знизити навантаження на систему, — додали в Міненерго.

Джерело: Ракурс


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