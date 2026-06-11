Закон о криминализации украинофобии предлагает принять комитет Рады

Уголовная ответственность за украинофобию может появиться в Украине, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n214373-zakon-o-kriminalizacii-ukrainofobii-predlagaet-prinyat-komitet-rady.html

Ракурс

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроект № 15186 «Про внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за українофобію».

Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Метою законопроекту є створення ефективного законодавства, яке:

криміналізує українофобію як один із методів гібридної війни проти України;

посилить інформаційну стійкість держави;

забезпечить правовий захист української державності, мови й культури як фундаментальних основ конституційного ладу.

Законопроект також конкретизує кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на заперечення правомірності захисту політичних, економічних і культурних прав українського народу.

У ньому зазначено, що проявами українофобії вважаються умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі й гідності, а також публічне заперечення права української нації на самовизначення, суверенітет і державність.

Зокрема, йдеться про:

публічні заклики (наприклад через медіа, літературні чи мистецькі твори) до заперечення суб'єктності Української держави та української нації;

виправдання підкорення, експлуатації чи асиміляції українського народу, а також заперечення правомірності боротьби за незалежність, захисту політичних, економічних і культурних прав українців, розвитку державності, науки та культури;

публічну зневагу до етнокультурних ознак українців, дискредитацію української мови та культури з метою підриву національної ідентичності.

Передбачається, що після ухвалення закону прояви українофобії визнаватимуться кримінальним правопорушенням:

відповідні дії каратимуться штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років. Також може застосовуватися заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років;

ті самі дії, вчинені із застосуванням насильства, обману чи погроз або службовою особою, каратимуться штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. Додатково може застосовуватися заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років;

якщо такі дії вчинені організованою групою або спричинили тяжкі наслідки, покарання становитиме від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Джерело: «Укрінформ»