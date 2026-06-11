Пункт пропуска «Шегини – Медика» будет работать летом, фото: «Главком»

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Автобусний рух через пункт пропуску «Шегині — Медика» — один із найбільш завантажених пунктів пропуску для пасажирського сполучення між Україною та Польщею — влітку працюватиме без обмежень.

Про це сьогодні, 11 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше польська сторона повідомила про намір тимчасово призупинити тут оформлення автобусів на в’їзд через ремонтні роботи.

Після переговорів між Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща за сприяння Посольства України в Польщі досягнуто домовленості: автобусний рух через пункт пропуску «Шегині — Медика» не буде зупинений протягом літнього сезону навіть під час проведення ремонтних робіт, — зазначив Кулеба.

За його словами, це дозволить зберегти стабільне транспортне сполучення між Україною та Польщею для пасажирів і міжнародних перевізників.

Дякую польським колегам та Посольству України в Республіці Польща за конструктивний діалог і швидке вирішення питання в інтересах громадян обох держав, — додав міністр.

Вчора стало відомо про намір польської сторони з 15 червня розпочати ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Польщі у пункті пропуску «Шегині — Медика». За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року.