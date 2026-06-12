Последствия удара российского беспилотника в Киевской области, фото: ГСЧС

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У Бориспільському районі Київської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 2000 кв. м, що виникла внаслідок удару російського БпЛА по об'єкту інфраструктури.

Про це сьогодні, 12 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

На місці працювали рятувальники Київської області та міста Києва. Додатково залучалася спецтехніка аеропорту «Бориспіль», — розповіли у відомстві.

Про виникнення масштабної пожежі у Бориспільському районі через влучання російського дрона прес-служба ДСНС повідомила вчора, 11 червня, пізно ввечері.