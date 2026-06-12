Наслідки удару російського безпілотника на Київщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214382-na-kyyivschyni-likviduvaly-masshtabnu-pojeju-pislya-udaru-rosiyskogo-bezpilotnyka-foto.html

Ракурс

У Бориспільському районі Київської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 2000 кв. м, що виникла внаслідок удару російського БпЛА по об'єкту інфраструктури.

Про це сьогодні, 12 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

На місці працювали рятувальники Київської області та міста Києва. Додатково залучалася спецтехніка аеропорту «Бориспіль», — розповіли у відомстві.

Про виникнення масштабної пожежі у Бориспільському районі через влучання російського дрона прес-служба ДСНС повідомила вчора, 11 червня, пізно ввечері.