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Ракурс
Наслідки удару російського безпілотника на Київщині, фото: ДСНС

На Київщині ліквідували масштабну пожежу після удару російського безпілотника (ФОТО)

12 чер 2026, 08:51
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У Бориспільському районі Київської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 2000 кв. м, що виникла внаслідок удару російського БпЛА по об'єкту інфраструктури.

Про це сьогодні, 12 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

На місці працювали рятувальники Київської області та міста Києва. Додатково залучалася спецтехніка аеропорту «Бориспіль», — розповіли у відомстві.

Про виникнення масштабної пожежі у Бориспільському районі через влучання російського дрона прес-служба ДСНС повідомила вчора, 11 червня, пізно ввечері.

Наслідки удару російського безпілотника на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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