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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

117 БпЛА атаковали Украину в ночь на 12 июня — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

12 июн 2026, 09:35
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 червня (з 18.00 11 червня) атакували Україну загалом 117 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська і Міллерово, а також Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, — додали в Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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