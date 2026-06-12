Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n214383-117-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-12-chervnya-povitryani-syly-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 червня (з 18.00 11 червня) атакували Україну загалом 117 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська і Міллерово, а також Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів;

зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.