Силы обороны поразили НПЗ в Татарстане, фото: t.me/Tsaplienko

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 12 червня, уразили великі нафтопереробні заводи «ТАНЕКО» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську (Республіка Татарстан, РФ).

Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Нафтопереробний комплекс «ТАНЕКО» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, — зазначили у Генштабі.

Прес-служба Командування Сил спецоперацій ЗСУ повідомляє, що ССО цієї ночі провели «спеціальні дії» на НПЗ «ТАНЕКО» у взаємодії з повстанським рухом в РФ «Черная искра».

Успішним спеціальним діям передувало ретельне вивчення критично важливих обʼєктів, які забезпечують функціонування НПЗ. Завдяки завчасно спланованим діям та координації між ССО України та представниками «Черная искра» були нанесені ураження по важливим елементах НПЗ та суттєво пошкоджено ЕЛОУ АВТ-7, яка є ключовою промисловою установкою для первинної переробки нафти, — розповіли у ССО.

Зазначається, що уражена установка здійснює підготовку нафти та її подальший поділ на фракції шляхом нагрівання.

Також Сили оборони цієї ночі уразили:

комбінат «Тольяттикаучук» у Самарській області РФ, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків (котрі, зокрема, використовуються в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет), мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території комбінату;

командно-спостережні пункти окупантів в районах Обести та Іскри Курської області РФ і в районі Маринського Херсонської області;

пункти управління противника в районах Воскресенки та Покровська та вузлу зв’язку ворога в районі Веселого Донецької області;

район зосередження особового складу противника на полігоні «Восточний» у районі Новопетрівки Запорізької області;

польовий артилерійський склад в районі Риб’янцевого Луганської області;

логістичний склад противника в Маріуполі на Донеччині.

Крім того, за результатами уточнення даних щодо ураженого 10 червня 2026 року Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області рф підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 та резервуар РВС-2000. Завод зупинив роботу.