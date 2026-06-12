В работе Facebook, Instagram и Messenger произошел масштабный сбой. Фото:

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Масштабний збій зафіксовано в роботі Facebook, Instagram та Messenger.

Проблеми з роботою цих популярних соцмереж почали фіксуватися вдень у п’ятницю, 12 червня. Про збій свідчать і дані сервісу Downdetector.

Користувачі вищевказаних платформ скаржаться на проблеми з оновленням стрічки новин, публікацією матеріалів та завантаженням сторінок.

Наразі невідомо, що є причиною збою.

Нагадаємо, 2 червня у роботі низки програм по всьому світу стався збій. Зокрема, не працювали Monobank, «ПриватБанк», Viber, Facebook, Netflix, Twitch, Telegram, EpicGames, Robloxта інші відомі застосунки та сайти. Того дня стався збій в роботі Amazon Web Services, що вплинуло на роботу сайтів і онлайн-сервісів, оскільки AWS вважається однією з найбільших хмарних платформ у світі.