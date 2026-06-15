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Россияне нанесли ракетный удар по селу Добренька, фото: «Слово і Діло»
Рашисты нанесли ракетный удар по селу на Харьковщине — семь пострадавшихhttps://racurs.ua/n214437-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-selu-na-harkovschine-sem-postradavshih.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ракетного удару по селу Добренька Берестинського району Харківської області.
Наразі відомо про сімох постраждалих, серед них двоє дітей — дівчата віком сім та десять років. Усім надана невідкладна медична допомога. Про це сьогодні, 15 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також внаслідок ракетного удару:
- спалахнув покинутий будинок;
- пошкоджено ще 10 приватних будинків.
Екстрені служби усувають наслідки російського терору.