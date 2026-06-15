Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне нанесли ракетный удар по селу Добренька, фото: «Слово і Діло»

Рашисты нанесли ракетный удар по селу на Харьковщине — семь пострадавших

15 июн 2026, 22:34
999

Російські загарбники завдали ракетного удару по селу Добренька Берестинського району Харківської області.

Наразі відомо про сімох постраждалих, серед них двоє дітей — дівчата віком сім та десять років. Усім надана невідкладна медична допомога. Про це сьогодні, 15 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також внаслідок ракетного удару:

  • спалахнув покинутий будинок;
  • пошкоджено ще 10 приватних будинків.

Екстрені служби усувають наслідки російського терору.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров