Россияне нанесли ракетный удар по селу Добренька, фото: «Слово і Діло»

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Російські загарбники завдали ракетного удару по селу Добренька Берестинського району Харківської області.

Наразі відомо про сімох постраждалих, серед них двоє дітей — дівчата віком сім та десять років. Усім надана невідкладна медична допомога. Про це сьогодні, 15 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також внаслідок ракетного удару:

спалахнув покинутий будинок;

пошкоджено ще 10 приватних будинків.

Екстрені служби усувають наслідки російського терору.