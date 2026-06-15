Рашисти завдали ракетного удару по селу на Харківщині — семеро постраждалих

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Росіяни завдали ракетного удару по селу Добренька, фото: «Слово і Діло»
Рашисти завдали ракетного удару по селу на Харківщині — семеро постраждалихhttps://racurs.ua/ua/n214437-rashysty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-selu-na-harkivschyni-semero-postrajdalyh.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ракетного удару по селу Добренька Берестинського району Харківської області.
Наразі відомо про сімох постраждалих, серед них двоє дітей — дівчата віком сім та десять років. Усім надана невідкладна медична допомога. Про це сьогодні, 15 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також внаслідок ракетного удару:
- спалахнув покинутий будинок;
- пошкоджено ще 10 приватних будинків.
- Екстрені служби усувають наслідки російського терору.