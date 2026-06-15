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Ракурс
Росіяни завдали ракетного удару по селу Добренька, фото: «Слово і Діло»

Рашисти завдали ракетного удару по селу на Харківщині — семеро постраждалих

15 чер 2026, 22:34
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Російські загарбники завдали ракетного удару по селу Добренька Берестинського району Харківської області.

Наразі відомо про сімох постраждалих, серед них двоє дітей — дівчата віком сім та десять років. Усім надана невідкладна медична допомога. Про це сьогодні, 15 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також внаслідок ракетного удару:

  • спалахнув покинутий будинок;
  • пошкоджено ще 10 приватних будинків.
  • Екстрені служби усувають наслідки російського терору.

Джерело: Ракурс


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