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Последствия российской атаки на Киев, фото: «Укринформ»

В Киеве выросло количество пострадавших в результате российской атаки

16 июн 2026, 13:10
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У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки 15 червня зросла до 43 людей.

Про це в телеефірі розповіла речниця КМВА Катерина Поп, повідомляє сьогодні, 16 червня, агентство «Укрінформ».

Станом на зараз відомо про збільшення кількості постраждалих. Зафіксована кількість — 43 особи, з них троє дітей, — розповіла вона.

За словами речниці, близько 10 постраждалих залишаються в медичних закладах, їхній стан — середньої тяжкості.

Поп зауважила, що постраждалі продовжують звертатися до Штабів допомоги та оформлювати заявки на матеріальну допомогу, зокрема у розмірі 10 тис. грн в межах програми «Турбота. Назустріч киянам».

Нагадаємо, в ніч на 15 червня жертвами російської атаки у Києві стали четверо людей. Згодом у лікарні також померла одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані.

Джерело: «Укрінформ»


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