Последствия российской атаки на Харьков, фото: ГСЧС

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У Харкові четверо людей постраждали внаслідок російської атаки на місто, яка сталася сьогодні, 16 червня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також зафіксовано такі наслідки російської атаки: