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Ракурс
Наслідки російської атаки на Харків, фото: ДСНС

Російські безпілотники вранці атакували Харків — виникла пожежа, четверо постраждалих (ФОТО)

16 чер 2026, 13:34
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У Харкові четверо людей постраждали внаслідок російської атаки на місто, яка сталася сьогодні, 16 червня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також зафіксовано такі наслідки російської атаки:

  • внаслідок одного з влучань ворожого БпЛА по території цивільного підприємства у Холодногірському районі виникла пожежа;
  • в Основ’янському районі горіла трава на відкритій території. Вогнеборці ліквідували всі займання;
  • у Київському районі зафіксоване падіння уламків російського БпЛА на території церкви та у дворі поблизу багатоповерхівки. Пошкоджена автівка.

Наслідки російської атаки на Харків, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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