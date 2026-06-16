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Наслідки російської атаки на Харків, фото: ДСНС
Російські безпілотники вранці атакували Харків — виникла пожежа, четверо постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214449-rosiyski-bezpilotnyky-vranci-atakuvaly-harkiv-vynykla-pojeja-chetvero-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
У Харкові четверо людей постраждали внаслідок російської атаки на місто, яка сталася сьогодні, 16 червня, вранці.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також зафіксовано такі наслідки російської атаки:
- внаслідок одного з влучань ворожого БпЛА по території цивільного підприємства у Холодногірському районі виникла пожежа;
- в Основ’янському районі горіла трава на відкритій території. Вогнеборці ліквідували всі займання;
- у Київському районі зафіксоване падіння уламків російського БпЛА на території церкви та у дворі поблизу багатоповерхівки. Пошкоджена автівка.