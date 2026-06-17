Украина и Франция запускают совместную оборонную грантовую программу BRAVE FRANCE

Украина и Франция запускают совместную оборонную грантовую программу BRAVE FRANCEhttps://racurs.ua/n214480-ukraina-i-franciya-zapuskaut-sovmestnuu-oboronnuu-grantovuu-programmu-brave-france.htmlРакурс
Український Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції (Agence de l’innovation de défense, AID) підписали угоду про запуск грантової програми BRAVE FRANCE.
Україна й Франція сформували спільний бюджет у 20 млн євро — по 10 млн від кожної сторони. Про це сьогодні, 17 червня, повідомила прес-служба Міноборони України.
У межах партнерства розробники обох країн створюватимуть новітні безпілотні, ракетні та ППО-системи. Максимальний розмір одного гранту становитиме 1 млн євро, а перші конкурси для компаній стартують уже у вересні 2026 року, — розповіли у відомстві.
У межах BRAVE FRANCE українські й французькі компанії спільно створюватимуть рішення для критичних потреб фронту та оборонного ринку. Програма буде зосереджена на розвиток передових оборонних рішень, зокрема:
- ракетних технологій;
- безпілотних систем;
- сучасних засобів протидії повітряним загрозам.
Наразі сторони фіналізують остаточний перелік тем і технічних специфікацій, а також формують спільну Виконавчу Раду (Executive Selection Board) та експертні комісії. Важливо, що тестування розробок відбуватиметься через платформу Test in Ukraine, що дозволить верифікувати технології в умовах реального бойового застосування, — зазначили в Міноборони України.
Зазначається, що програма BRAVE FRANCE — це новий формат стратегічного партнерства, де кожна зі сторін посилює свої позиції:
Україна отримує прямий доступ до новітніх технологій, здатних вплинути на хід бойових дій;
Франція отримує унікальну можливість адаптувати свої оборонні інновації до умов реальної сучасної війни та зберегти технологічне лідерство.
У лютому 2026 року сторони зафіксували наміри щодо спільної грантової програми. Сьогоднішня угода, підписана на Eurosatory 2026, переводить партнерство в операційну фазу, — додали в Міноборони України.