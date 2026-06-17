Украина и Франция запускают совместную оборонную грантовую программу BRAVE FRANCE

Украина и Франция запускают программу BRAVE FRANCE, фото: Минобороны Украины

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Український Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції (Agence de l’innovation de défense, AID) підписали угоду про запуск грантової програми BRAVE FRANCE.

Україна й Франція сформували спільний бюджет у 20 млн євро — по 10 млн від кожної сторони. Про це сьогодні, 17 червня, повідомила прес-служба Міноборони України.

У межах партнерства розробники обох країн створюватимуть новітні безпілотні, ракетні та ППО-системи. Максимальний розмір одного гранту становитиме 1 млн євро, а перші конкурси для компаній стартують уже у вересні 2026 року, — розповіли у відомстві.

У межах BRAVE FRANCE українські й французькі компанії спільно створюватимуть рішення для критичних потреб фронту та оборонного ринку. Програма буде зосереджена на розвиток передових оборонних рішень, зокрема:

ракетних технологій;

безпілотних систем;

сучасних засобів протидії повітряним загрозам.

Наразі сторони фіналізують остаточний перелік тем і технічних специфікацій, а також формують спільну Виконавчу Раду (Executive Selection Board) та експертні комісії. Важливо, що тестування розробок відбуватиметься через платформу Test in Ukraine, що дозволить верифікувати технології в умовах реального бойового застосування, — зазначили в Міноборони України.

Зазначається, що програма BRAVE FRANCE — це новий формат стратегічного партнерства, де кожна зі сторін посилює свої позиції:

Україна отримує прямий доступ до новітніх технологій, здатних вплинути на хід бойових дій;

Франція отримує унікальну можливість адаптувати свої оборонні інновації до умов реальної сучасної війни та зберегти технологічне лідерство.