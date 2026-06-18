Рашисты нанесли ущерб природе Луганщины на десятки миллиардов гривен, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n214506-obstrely-2024-25-godov-unichtojili-tysyachi-gektarov-lesnyh-nasajdeniy-na-luganschine-ova.html

Ракурс

Державною екологічною інспекцією у Луганській області зафіксовано нові масштабні екологічні збитки, завдані довкіллю внаслідок російської збройної агресії.

Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

За результатами проведеного аналізу супутникових даних, інспекцією виявлено, а Національним центром управління та випробувань космічних засобів підтверджено нові квадрати згарищ, — розповіли в ОВА.

В Луганській ОВА наголошують, що масштабні пожежі призводять не лише до втрати унікальних природних екосистем, а й до погіршення стану атмосферного повітря та порушення природної рівноваги регіону.

Встановлено, що: