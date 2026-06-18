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Рашисты нанесли ущерб природе Луганщины на десятки миллиардов гривен, фото: ChatGPT

Обстрелы 2024−25 годов уничтожили тысячи гектаров лесных насаждений на Луганщине — ОВА

18 июн 2026, 15:00
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Державною екологічною інспекцією у Луганській області зафіксовано нові масштабні екологічні збитки, завдані довкіллю внаслідок російської збройної агресії.

Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

За результатами проведеного аналізу супутникових даних, інспекцією виявлено, а Національним центром управління та випробувань космічних засобів підтверджено нові квадрати згарищ, — розповіли в ОВА.

В Луганській ОВА наголошують, що масштабні пожежі призводять не лише до втрати унікальних природних екосистем, а й до погіршення стану атмосферного повітря та порушення природної рівноваги регіону.

Встановлено, що:

  • внаслідок обстрілів протягом 2024−2025 років на території Кремінської громади було знищено ще понад 5 тис. га гектарів лісових насаджень;
  • тривале та масове горіння лісів спричинило катастрофічні неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. За розрахунками інспекції, до атмосфери потрапило понад 4 млн тонн діоксиду вуглецю та понад 49 тис. тонн інших забруднюючих речовин;
  • сума збитків, яку фахівця інспекції обчислили на підставі Методики визначення розміру шкоди, завданої навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій та воєнних дій, становить понад 39 млрд грн.

Источник: Ракурс


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