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Державною екологічною інспекцією у Луганській області зафіксовано нові масштабні екологічні збитки, завдані довкіллю внаслідок російської збройної агресії.
Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
За результатами проведеного аналізу супутникових даних, інспекцією виявлено, а Національним центром управління та випробувань космічних засобів підтверджено нові квадрати згарищ, — розповіли в ОВА.
В Луганській ОВА наголошують, що масштабні пожежі призводять не лише до втрати унікальних природних екосистем, а й до погіршення стану атмосферного повітря та порушення природної рівноваги регіону.
Встановлено, що:
- внаслідок обстрілів протягом 2024−2025 років на території Кремінської громади було знищено ще понад 5 тис. га гектарів лісових насаджень;
- тривале та масове горіння лісів спричинило катастрофічні неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. За розрахунками інспекції, до атмосфери потрапило понад 4 млн тонн діоксиду вуглецю та понад 49 тис. тонн інших забруднюючих речовин;
- сума збитків, яку фахівця інспекції обчислили на підставі Методики визначення розміру шкоди, завданої навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій та воєнних дій, становить понад 39 млрд грн.