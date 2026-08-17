Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n215640-128-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-17-avgusta-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 серпня (з 18.00 16 серпня) атакували Україну загалом 128 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.