128 БпЛА атаковали Украину в ночь на 17 августа — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n215640-128-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-17-avgusta-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 серпня (з 18.00 16 серпня) атакували Україну загалом 128 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, — наголошують у Повітряних силах.