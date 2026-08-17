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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

128 БпЛА атаковали Украину в ночь на 17 августа — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

17 авг 2026, 08:56
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 серпня (з 18.00 16 серпня) атакували Україну загалом 128 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, — наголошують у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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