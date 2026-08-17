Рашисты за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215639-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-440-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 468 тис. 760 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тим. 440 осіб. Про це сьогодні, 17 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 272 танки;

25 тис. 155 бойових броньованих машин;

48 тис. 100 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 37 одиниць РСЗВ;

1 тис. 572 засоби ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 273 наземні робототехнічні комплекси;

465 тис. 497 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 10 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

135 тис. 448 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 540 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару із застосуванням 12 ракет та 82 авіаудари, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, російські загарбники застосували 11 тис. 783 дрони-камікадзе та здійснили 3 тис. 309 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Уланове, Бунякине та Середина-Буда Сумської області. Крім того, на Сумщині авіаударів зазнали райони населених пунктів Велика Чернеччина, Степанівка та Уланове.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 12 районів зосередження живої сили противника.