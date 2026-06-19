Результаты поражения Московского НПЗ озвучил Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины поразили Московский НПЗ, скриншот видео

https://racurs.ua/n214538-rezultaty-porajeniya-moskovskogo-npz-ozvuchil-genshtab-vsu.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 18 червня та в ніч на сьогодні, 19 червня, уразили низку об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки у тимчасово окупованому Криму. Ці об'єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії;

район зосередження озброєння та військової техніки противника в районі Сєвєродонецька Луганської області та склад паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі на Донеччині;

пункти управління БпЛА окупантів в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.

Крім того, підтверджено ураження 18 червня комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ.

За інформацією Генштабу, цей НПЗ припинив переробку нафти на невизначений термін.