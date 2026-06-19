Результати ураження Московського НПЗ озвучив Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України уразили Московський НПЗ, скріншот відео
Результати ураження Московського НПЗ озвучив Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n214538-rezultaty-urajennya-moskovskogo-npz-ozvuchyv-genshtab-zsu.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 18 червня та в ніч на сьогодні, 19 червня, уразили низку об'єктів російського агресора.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки у тимчасово окупованому Криму. Ці об'єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії;
- район зосередження озброєння та військової техніки противника в районі Сєвєродонецька Луганської області та склад паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі на Донеччині;
- пункти управління БпЛА окупантів в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.
Крім того, підтверджено ураження 18 червня комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ.
За інформацією Генштабу, цей НПЗ припинив переробку нафти на невизначений термін.
Сили оборони України продовжать системні заходи з ураження до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України, — наголошують у Генштабі.