Результати ураження РКЦ «Прогрес» у Самарі уточнив Генштаб ЗСУ

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Наслідки удару по РКЦ «Прогрес», фото: Генштаб ЗСУ
Результати ураження РКЦ «Прогрес» у Самарі уточнив Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n215708-rezultaty-urajennya-rkc-progres-u-samari-utochnyv-genshtab-zsu.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ уточнив результати ураження РКЦ «Прогрес» у Самарі (РФ), удар по якому було завдано 15 серпня.
У повідомленні, опублікованому сьогодні, 19 серпня, на Фейсбук-сторінці Генштабу зазначається, що за результатами аналізу додаткових даних:
- підтверджено ураження виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз» та цеху обслуговування авіаційної техніки АТ «Авиакор — авиационный завод»;
- зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч кв. м в результаті удару по Ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі.
РКЦ «Прогрес» — одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, яке бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства «Союз», — розповіли у Генштабі. — Продукція підприємства використовується, зокрема, для виведення на орбіту космічних апаратів та розгортання російських супутникових угруповань зв’язку в інтересах армії рф.
У Генштабі наголошують, що ураження об'єктів такого рівня суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності російського агресора.
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