Результати ураження РКЦ «Прогрес» у Самарі уточнив Генштаб ЗСУ

Наслідки удару по РКЦ «Прогрес», фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n215708-rezultaty-urajennya-rkc-progres-u-samari-utochnyv-genshtab-zsu.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ уточнив результати ураження РКЦ «Прогрес» у Самарі (РФ), удар по якому було завдано 15 серпня.

У повідомленні, опублікованому сьогодні, 19 серпня, на Фейсбук-сторінці Генштабу зазначається, що за результатами аналізу додаткових даних:

підтверджено ураження виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз» та цеху обслуговування авіаційної техніки АТ «Авиакор — авиационный завод»;

зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч кв. м в результаті удару по Ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі.

РКЦ «Прогрес» — одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, яке бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства «Союз», — розповіли у Генштабі. — Продукція підприємства використовується, зокрема, для виведення на орбіту космічних апаратів та розгортання російських супутникових угруповань зв’язку в інтересах армії рф.

У Генштабі наголошують, що ураження об'єктів такого рівня суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності російського агресора.