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Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

Дерево не стало укрытием — украинский дрон уничтожил замаскированного рашиста (ВИДЕО)

19 июн 2026, 21:57
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Український FPV-дрон виявив та знищив замаскованого рашиста, який намагався заховатися під деревом.

Відповідне відео сьогодні, 19 червня, опубліковане у Telegram-каналі фонду «Небо перемоги».

FPV дрон «GROMYLO OPTIC» знайшов ворога та поставив крапку в його маршруті, — вказано в описі відео. — Мінус один окупант.

На відео показано момент завдання удару та наслідки влучання.

Источник: Ракурс


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