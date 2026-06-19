Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

https://racurs.ua/n214545-derevo-ne-stalo-ukrytiem-ukrainskiy-dron-unichtojil-zamaskirovannogo-rashista-video.html

Ракурс

Український FPV-дрон виявив та знищив замаскованого рашиста, який намагався заховатися під деревом.

Відповідне відео сьогодні, 19 червня, опубліковане у Telegram-каналі фонду «Небо перемоги».

FPV дрон «GROMYLO OPTIC» знайшов ворога та поставив крапку в його маршруті, — вказано в описі відео. — Мінус один окупант.

На відео показано момент завдання удару та наслідки влучання.