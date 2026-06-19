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Знищення російського загарбника, скріншот відео
Дерево не стало укриттям — український дрон знищив замаскованого рашиста (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214545-derevo-ne-stalo-ukryttyam-ukrayinskyy-dron-znyschyv-zamaskovanogo-rashysta-video.htmlРакурс
Український FPV-дрон виявив та знищив замаскованого рашиста, який намагався заховатися під деревом.
Відповідне відео сьогодні, 19 червня, опубліковане у Telegram-каналі фонду «Небо перемоги».
FPV дрон «GROMYLO OPTIC» знайшов ворога та поставив крапку в його маршруті, — вказано в описі відео. — Мінус один окупант.
На відео показано момент завдання удару та наслідки влучання.