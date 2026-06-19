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Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

Дерево не стало укриттям — український дрон знищив замаскованого рашиста (ВІДЕО)

19 чер 2026, 21:57
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Український FPV-дрон виявив та знищив замаскованого рашиста, який намагався заховатися під деревом.

Відповідне відео сьогодні, 19 червня, опубліковане у Telegram-каналі фонду «Небо перемоги».

FPV дрон «GROMYLO OPTIC» знайшов ворога та поставив крапку в його маршруті, — вказано в описі відео. — Мінус один окупант.

На відео показано момент завдання удару та наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


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