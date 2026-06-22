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В ряде регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, карта: Укргидрометцентр

Грозы, град и шквалы — украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий в ряде регионов (КАРТА)

22 июн 2026, 14:51
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В Україні вдень 22 червня з утримання до кінця очікуються грози у Києві, західних і північних областях.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

У низці регіонів України 22 червня очікується погіршення погодних умов, карта: Укргідрометцентр

Завтра, 23 червня, негода пошириться на південні, більшість західних та центральних областей. В окремих районах можливі град і шквали вітру швидкістю 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У низці регіонів України 23 червня очікується погіршення погодних умов, карта: Укргідрометцентр

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Источник: Ракурс


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