В ряде регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, карта: Укргидрометцентр

https://racurs.ua/n214561-grozy-grad-i-shkvaly-ukraincev-preduprejdaut-ob-uhudshenii-pogodnyh-usloviy-v-ryade-regionov.html

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В Україні вдень 22 червня з утримання до кінця очікуються грози у Києві, західних і північних областях.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Завтра, 23 червня, негода пошириться на південні, більшість західних та центральних областей. В окремих районах можливі град і шквали вітру швидкістю 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.