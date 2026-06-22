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У низці регіонів України очікується погіршення погодних умов, карта: Укргідрометцентр
Грози, град та шквали — українців попереджають про погіршення погодних умов у низці регіонів (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n214561-grozy-grad-ta-shkvaly-ukrayinciv-poperedjaut-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov-u-nyzci-regioniv.htmlРакурс
В Україні вдень 22 червня з утримання до кінця очікуються грози у Києві, західних і північних областях.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
Завтра, 23 червня, негода пошириться на південні, більшість західних та центральних областей. В окремих районах можливі град і шквали вітру швидкістю 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.