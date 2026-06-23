Рашисты создают условия для распространения сибирской язвы в Херсонской области, фото: ChatGPT

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На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники навмисно створюють умови для поширення збудника сибірської виразки.

Про це сьогодні, 23 червня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Йдеться про звезення туш інфікованої сибірською виразкою худоби до скотомогильників в окупованому регіоні. Загалом таких об'єктів тут налічується до пів сотні, з них найбільшу загрозу становлять близько десяти, зокрема — скотомогильники, розташовані в районі населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ, Залізний Порт, — розповіли у ГУР.

Зазначається, що заражених тварин росіяни позбуваються без дотримання жодних санітарних норм:

худоб’ячі туші не спалюють, а просто закопують;

багато об'єктів знаходяться у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів — відстань окремих об'єктів до житлової забудови становить менше ніж 1 км;

захоронення інфікованої худоби не мають ані глухих огорож, ані інших захисних споруд. Ґрунти на могилах з часом осідають, однак необхідного для забезпечення біологічної безпеки обслуговування скотомогильників російська окупаційна адміністрація не здійснює;

частина об'єктів розташована на територіях з високим рівнем ґрунтових вод, що додатково збільшує ризики поширення збудника сибірської виразки, який може зберігати життєздатність у ґрунті від кількох десятків до сотні років.

Безконтрольне захоронення інфікованої худоби та ігнорування заходів безпеки на скотомогильниках з боку російських окупантів — пряма загроза для цивільного населення на тимчасово поневолених територіях, а також для аграрного сектору Херсонщини — через підвищену небезпеку зараження ґрунтів і здорових тварин, — наголошують у ГУР.

У ГУР наголошують: навмисне або халатне створення умов для спалаху сибірської виразки є ще одним злочином Росії, що може трактуватися як акт біологічного тероризму проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України.