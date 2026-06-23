Последствия российского удара в Никополе, фото: ГСЧС

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Російські загарбники завдали повторного удару по рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу у Нікополі на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 23 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Після атаки на житловий сектор міста вогнеборці ДСНС гасили пожежу в приватному будинку. Саме під час виконання своєї роботи вони знову опинилися під ворожим вогнем, — розповіли у ДСНС.

Особовий склад, на щастя, не постраждав. Проте пошкоджено пожежну автоцистерну.