Часть сервисов «Резерв+» приостановлены, фото: Комитет по молодежи и спорту Верховной Рады

https://racurs.ua/n214604-v-rezerv-vremenno-priostanovleny-otdelnye-servisy-minoborony.html

Ракурс

У застосунку «Резерв+" тимчасово призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.

Про це сьогодні, 24 червня, повідомила прес-служба Міноборони України.

Це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери, — зазначили в Міноборони.

Тимчасово може бути недоступним:

подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності;

оновлення даних про інвалідність онлайн;

перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.