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Часть сервисов «Резерв+» приостановлены, фото: Комитет по молодежи и спорту Верховной Рады
В «Резерв+" временно приостановлены отдельные сервисы — Минобороныhttps://racurs.ua/n214604-v-rezerv-vremenno-priostanovleny-otdelnye-servisy-minoborony.htmlРакурс
У застосунку «Резерв+" тимчасово призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.
Про це сьогодні, 24 червня, повідомила прес-служба Міноборони України.
Це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери, — зазначили в Міноборони.
Тимчасово може бути недоступним:
- подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності;
- оновлення даних про інвалідність онлайн;
- перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.
Це не впливає на чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав, — наголошують в Міноборони. — Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в Резерв+.