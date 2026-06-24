Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Частина сервісів «Резерв+» призупинені, фото: Комітет з питань молоді і спорту Верховної Ради

У «Резерв+" тимчасово призупинено окремі сервіси — Міноборони

24 чер 2026, 08:53
999

У застосунку «Резерв+" тимчасово призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.

Про це сьогодні, 24 червня, повідомила прес-служба Міноборони України.

Це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери, — зазначили в Міноборони.

Тимчасово може бути недоступним:

  • подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності;
  • оновлення даних про інвалідність онлайн;
  • перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.

Це не впливає на чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав, — наголошують в Міноборони. — Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в Резерв+.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів