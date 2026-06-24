В оккупированном Севастополе атакована электроподстанция, фото: «Крымский ветер»

https://racurs.ua/n214606-v-sevastopole-posle-nochnoy-ataki-po-podstancii-ischezla-elektroenergiya-foto.html

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Тимчасово окупований Севастополь залишився без світла після атаки по електропідстанції, котра сталася в ніч на сьогодні, 24 червня.

Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на підписників.

За інформацією джерел каналу, сталося три влучання по головній електропідстанції у Севастополі:

Електропідстанція ПС 330/220/110/35 кВ «Севастополь», яка живить весь Севастопольський енергорайон, є основним вузловим об'єктом у Севастополі. Нині все місто без світла.

Виникла сильна пожежа, над містом помічено стовп чорного диму.

За іншою інформацією, вночі близько 04.00 було не три, а шість-сім прильотів.

Також повідомляє про знеструмлення на окупованій частині Херсонщини.