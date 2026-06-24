Легион «Свобода России» провел спецоперацию в РФ, скриншот видео

https://racurs.ua/n214616-operaciya-fakel-legion-svoboda-rossii-unichtojil-gazoraspredelitelnye-stancii-v-moskovskoy.html

Ракурс

Легіон «Свобода Росії» території Московської та Тверської областей РФ операцію «Факел», в ході якої було виведено з ладу шість газорозподільних станцій.

Про це сьогодні, 24 червня, повідомляється у Telegram-каналі легіону.

Нафта та газ — це не економіка. Це паливо путінської війни, фундамент їх розкішних яхт та ресурс для отруйної пропаганди. І ми вирішили перекрити цей вентиль, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця операція здійснювалася силами Опору й готувалася впродовж кількох місяців. Усі її учасники уже в безпеці.

Результати операції:

путінський режим втрати 6 млн доларів через згоріле обладнання;

завдано збитків на десятки мільйонів рублів через простій магістралей;

паніка режиму, який усвідомив свою вразливість.