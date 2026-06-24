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Легіон «Свобода Росії» провів спецоперацію у РФ, скріншот відео
Операція «Факел» — легіон «Свобода Росії» знищив газорозподільні станції у Московській та Тверській областях (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214616-operaciya-fakel-legion-svoboda-rosiyi-znyschyv-gazorozpodilni-stanciyi-u-moskovskiy.htmlРакурс
Легіон «Свобода Росії» території Московської та Тверської областей РФ операцію «Факел», в ході якої було виведено з ладу шість газорозподільних станцій.
Про це сьогодні, 24 червня, повідомляється у Telegram-каналі легіону.
Нафта та газ — це не економіка. Це паливо путінської війни, фундамент їх розкішних яхт та ресурс для отруйної пропаганди. І ми вирішили перекрити цей вентиль, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що ця операція здійснювалася силами Опору й готувалася впродовж кількох місяців. Усі її учасники уже в безпеці.
Результати операції:
- путінський режим втрати 6 млн доларів через згоріле обладнання;
- завдано збитків на десятки мільйонів рублів через простій магістралей;
- паніка режиму, який усвідомив свою вразливість.
Але найголовніше — чекістські нишпорки залишилися ні з чим. Наш боєць, котрий виконав вирок інфраструктурі ворога, повністю переграв систему ФСБ. Силами Легіону він був евакуйований, перетнув кордон і зараз перебуває у повній безпеці, — наголосили в легіоні.