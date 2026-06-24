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Легіон «Свобода Росії» провів спецоперацію у РФ, скріншот відео

Операція «Факел» — легіон «Свобода Росії» знищив газорозподільні станції у Московській та Тверській областях (ВІДЕО)

24 чер 2026, 15:12
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Легіон «Свобода Росії» території Московської та Тверської областей РФ операцію «Факел», в ході якої було виведено з ладу шість газорозподільних станцій.

Про це сьогодні, 24 червня, повідомляється у Telegram-каналі легіону.

Нафта та газ — це не економіка. Це паливо путінської війни, фундамент їх розкішних яхт та ресурс для отруйної пропаганди. І ми вирішили перекрити цей вентиль, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця операція здійснювалася силами Опору й готувалася впродовж кількох місяців. Усі її учасники уже в безпеці.

Результати операції:

  • путінський режим втрати 6 млн доларів через згоріле обладнання;
  • завдано збитків на десятки мільйонів рублів через простій магістралей;
  • паніка режиму, який усвідомив свою вразливість.

Але найголовніше — чекістські нишпорки залишилися ні з чим. Наш боєць, котрий виконав вирок інфраструктурі ворога, повністю переграв систему ФСБ. Силами Легіону він був евакуйований, перетнув кордон і зараз перебуває у повній безпеці, — наголосили в легіоні.

Джерело: Ракурс


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