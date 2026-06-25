Девять детей погибли на воде в Украине за сутки, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214644-17-chelovek-pogibli-na-vode-za-sutki-gschs-foto.html

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В Україні трохи більше ніж за добу вода забрала життя 17 людей, серед них дев’ятеро дітей.

Про це сьогодні, 25 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Трагедії сталися у 12 областях України — Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській.

На жаль, ці страшні цифри можуть зрости — наразі у 3 областях тривають пошуки 4 людей, серед яких 3 дитини", — додали у ДСНС.