Ракурсhttps://racurs.ua/
Девять детей погибли на воде в Украине за сутки, фото: ГСЧС
17 человек погибли на воде за сутки — ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n214644-17-chelovek-pogibli-na-vode-za-sutki-gschs-foto.htmlРакурс
В Україні трохи більше ніж за добу вода забрала життя 17 людей, серед них дев’ятеро дітей.
Про це сьогодні, 25 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Трагедії сталися у 12 областях України — Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській.
На жаль, ці страшні цифри можуть зрости — наразі у 3 областях тривають пошуки 4 людей, серед яких 3 дитини", — додали у ДСНС.
Кожна така втрата — це чиєсь обірване життя, зруйновані мрії та невимовний біль для рідних! Вкотре закликаємо: будьте відповідальними біля водойм. Не ігноруйте правила безпеки. Дорослі, не залишайте дітей без нагляду навіть на хвилину. Саме ця хвилина може стати фатальною, — наголошують у відомстві.