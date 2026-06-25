Дев’ятеро дітей загинули на воді в Україні за добу, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214644-17-ludey-zagynuly-na-vodi-za-dobu-dsns-foto-video.html

Ракурс

В Україні трохи більше ніж за добу вода забрала життя 17 людей, серед них дев’ятеро дітей.

Про це сьогодні, 25 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Трагедії сталися у 12 областях України — Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській.

На жаль, ці страшні цифри можуть зрости — наразі у 3 областях тривають пошуки 4 людей, серед яких 3 дитини", — додали у ДСНС.