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Дев’ятеро дітей загинули на воді в Україні за добу, фото: ДСНС

17 людей загинули на воді за добу — ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

25 чер 2026, 15:41
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В Україні трохи більше ніж за добу вода забрала життя 17 людей, серед них дев’ятеро дітей.

Про це сьогодні, 25 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Трагедії сталися у 12 областях України — Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській.

На жаль, ці страшні цифри можуть зрости — наразі у 3 областях тривають пошуки 4 людей, серед яких 3 дитини", — додали у ДСНС.

Кожна така втрата — це чиєсь обірване життя, зруйновані мрії та невимовний біль для рідних! Вкотре закликаємо: будьте відповідальними біля водойм. Не ігноруйте правила безпеки. Дорослі, не залишайте дітей без нагляду навіть на хвилину. Саме ця хвилина може стати фатальною, — наголошують у відомстві.

Дев’ятеро дітей загинули на воді в Україні за добу, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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