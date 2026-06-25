Результаты поражений Центра космической связи и ГНС в РФ назвал Генштаб

Силы обороны поразили ЦКС «Владимир» и Оренбургский ГПЗ, фото: Генштаб ВСУ

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Підтверджено результати ураження у ніч на 22 червня підрозділами Сил оборони України Центру космічного зв’язку (ЦКС) «Владимир» у районі Гусь-Хрустального Владімірської області РФ.

Про це сьогодні, 25 червня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок ураження цього об'єкту:

критично ушкоджено головну антену комплексу (25-метрова параболічна антена) та антену на даху Головного апаратно-програмного комплексу;

суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі Головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультиплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв’язку з іншими космічними центрами;

критично ушкоджено будівлю Апаратно-технічного корпусу № 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів Центру й обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу.

Крім того, в результаті ураження 24 червня 2026 року Оренбурзького газопереробного заводу підтверджено пошкодження чотирьох установок переробки газу. Виробничий процес на підприємстві призупинено.