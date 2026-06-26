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Последствия российского удара. Фото: ОВА

Российский FPV-дрон атаковал микроавтобус в Никополе — есть погибшие и раненые

26 июн 2026, 19:58
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Армія РФ безпілотником атакувала мікроавтобус у Нікополі.

Ворог спрямував на машину FPV-дроном, внаслідок чого техніка була пошкоджена. Наразі відомо про двох загиблих та 12 постраждалих. Серед поранених є двоє дітей. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Зазначається, що 12-річних дівчат госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також у лікарнях перебувають п’ятеро дорослих. У важкому стані чоловіки 54 і 43 років та 46-річна жінка. Решта постраждалих лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, у червні росіяни значно посилили удари саме по АЗС в прифронтових областях. Зокрема, вдень 26 червня російські окупанти вдарили по одній з АЗС у Сумах. Постраждали троє осіб, також обстріл пошкодив два цивільні автомобілі. Рятувальники вже ліквідували пожежу, яка виникла.

Источник: Ракурс


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