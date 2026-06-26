Наслідки російського удару. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n214681-rosiyskyy-fpv-dron-atakuvav-mikroavtobus-u-nikopoli-ie-zagybli-ta-poraneni.html

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Армія РФ безпілотником атакувала мікроавтобус у Нікополі.

Ворог спрямував на машину FPV-дроном, внаслідок чого техніка була пошкоджена. Наразі відомо про двох загиблих та 12 постраждалих. Серед поранених є двоє дітей. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Зазначається, що 12-річних дівчат госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також у лікарнях перебувають п’ятеро дорослих. У важкому стані чоловіки 54 і 43 років та 46-річна жінка. Решта постраждалих лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, у червні росіяни значно посилили удари саме по АЗС в прифронтових областях. Зокрема, вдень 26 червня російські окупанти вдарили по одній з АЗС у Сумах. Постраждали троє осіб, також обстріл пошкодив два цивільні автомобілі. Рятувальники вже ліквідували пожежу, яка виникла.