Ракурсhttps://racurs.ua/
Пожары вспыхнули в Зоне отчуждения из-за российских беспилотников, фото: ДАЗВ
В Чернобыльской зоне из-за падения российских БПЛА вспыхнули пожары (ФОТО)https://racurs.ua/n214702-v-chernobylskoy-zone-iz-za-padeniya-rossiyskih-bpla-vspyhnuli-pojary-foto.htmlРакурс
У Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж, що виникли внаслідок падіння російських БпЛА.
Про це сьогодні, 29 червня, повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження.
До ліквідації загорянь залучено сили підприємств сфери управління ДАЗВ, підрозділи ДСНС та спецтехніку
29 червня повністю ліквідовано пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень. На інших ділянках — тривають роботи з локалізації та недопущення поширення вогню, — розповіли у ДАЗВ.
Зазначається, що для моніторингу обстановки використовується відеоспостереження, а також можливості Сил оборони України.
Радіаційний контроль здійснюється в безперервному режимі автоматизованою системою моніторингу. Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано, — додали у ДАЗВ.