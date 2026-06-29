Пожары вспыхнули в Зоне отчуждения из-за российских беспилотников, фото: ДАЗВ

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У Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж, що виникли внаслідок падіння російських БпЛА.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження.

До ліквідації загорянь залучено сили підприємств сфери управління ДАЗВ, підрозділи ДСНС та спецтехніку

29 червня повністю ліквідовано пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень. На інших ділянках — тривають роботи з локалізації та недопущення поширення вогню, — розповіли у ДАЗВ.

Зазначається, що для моніторингу обстановки використовується відеоспостереження, а також можливості Сил оборони України.