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Ракурс
Пожежі спалахнули у Зоні відчуження через російські безпілотники, фото: ДАЗВ

У Чорнобильській зоні через падіння російських БпЛА спалахнули пожежі (ФОТО)

29 чер 2026, 18:31
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У Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж, що виникли внаслідок падіння російських БпЛА.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження.

До ліквідації загорянь залучено сили підприємств сфери управління ДАЗВ, підрозділи ДСНС та спецтехніку

29 червня повністю ліквідовано пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень. На інших ділянках — тривають роботи з локалізації та недопущення поширення вогню, — розповіли у ДАЗВ.

Зазначається, що для моніторингу обстановки використовується відеоспостереження, а також можливості Сил оборони України.

Радіаційний контроль здійснюється в безперервному режимі автоматизованою системою моніторингу. Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано, — додали у ДАЗВ.

Пожежі спалахнули у Зоні відчуження через російські безпілотники, фото: ДАЗВ

Джерело: Ракурс


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