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Пожежі спалахнули у Зоні відчуження через російські безпілотники, фото: ДАЗВ
У Чорнобильській зоні через падіння російських БпЛА спалахнули пожежі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214702-u-chornobylskiy-zoni-cherez-padinnya-rosiyskyh-bpla-spalahnuly-pojeji-foto.htmlРакурс
У Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж, що виникли внаслідок падіння російських БпЛА.
Про це сьогодні, 29 червня, повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження.
До ліквідації загорянь залучено сили підприємств сфери управління ДАЗВ, підрозділи ДСНС та спецтехніку
29 червня повністю ліквідовано пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень. На інших ділянках — тривають роботи з локалізації та недопущення поширення вогню, — розповіли у ДАЗВ.
Зазначається, що для моніторингу обстановки використовується відеоспостереження, а також можливості Сил оборони України.
Радіаційний контроль здійснюється в безперервному режимі автоматизованою системою моніторингу. Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано, — додали у ДАЗВ.