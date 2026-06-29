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ВСУ уничтожили ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили три моста, склад и пункты управления рашистов — Генштаб

29 июн 2026, 18:56
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Сили оборони України вчора, 28 червня, та в ніч на сьогодні, 29 червня, уразили низку важливих цілей російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині. Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Результати ураження уточнюються;
  • склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області;
  • три пункти управління БпЛА противника у районах Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області (РФ) та Бахмута на Донеччині, а також пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби загарбників у районі Великої Новосілки Донецької області.

Окрім того, за результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження двох об'єктів противника в районі н.п. Миняєво Московської області рф, що забезпечували військовий зв’язок. На територіях об'єктів 26 червня знищено одну будівлю. Ще одна будівля отримала значні пошкодження з її частковим руйнуванням, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


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