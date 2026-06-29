Сили оборони України вчора, 28 червня, та в ніч на сьогодні, 29 червня, уразили низку важливих цілей російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

Окрім того, за результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження двох об'єктів противника в районі н.п. Миняєво Московської області рф, що забезпечували військовий зв’язок. На територіях об'єктів 26 червня знищено одну будівлю. Ще одна будівля отримала значні пошкодження з її частковим руйнуванням, — додали у Генштабі.