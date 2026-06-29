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Владимир Зеленский, скриншот видео
Путин уже 15 раз переносил «крайний срок» захвата Донетчины — Зеленскийhttps://racurs.ua/n214711-putin-uje-15-raz-perenosil-krayniy-srok-zahvata-donetchiny-zelenskiy.htmlРакурс
Російські армії за час повномасштабного вторгнення вже 15 разів визначали «терміни захоплення» Донецької області.
Про це сьогодні, 29 червня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський наголосив, що політичне керівництво Росії постійно марить повним захопленням Донбасу:
- у 2022 році були відповідні терміни були визначені до 31 березня, потім до 9 травня, до 1 червня, до 15 вересня та до 31 грудня;
- у 2023 році російських диктатор Володимир Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу — до 1 березня і потім, коли це знову не вдалося, — до 31 грудня;
- у 2024 році було знову два такі терміни;
- у 2025 році було вже три «крайні дати» захоплення Донеччини — до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня;
- у 2026 році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області — спочатку у них було до 31 березня цього року, потім до 1 вересня, а тепер стоїть «крайній термін» до 31 грудня.
Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити, — наголосив Зеленський. — Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битися об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі.
Вже всі пропозиції ми дали, щоб цю війну завершити, і Росія щоразу відмовляється. Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі, — додав він.