Російські армії за час повномасштабного вторгнення вже 15 разів визначали «терміни захоплення» Донецької області.

Про це сьогодні, 29 червня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що політичне керівництво Росії постійно марить повним захопленням Донбасу:

Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити, — наголосив Зеленський. — Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битися об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі.