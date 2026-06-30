Удаление остатков российской ракеты, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214723-na-harkovschine-izyali-ostatki-iskandera-kotorym-rashisty-atakovali-grajdanskuu-infrastrukturu.html

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На Харківщині сапери вилучили залишки балістичної ракети «Іскандер-М», якими РФ атакувала мирне населення та цивільну інфраструктуру у місті Берестин

Про це сьогодні, 30 червня, повідомила прес-служба ДСНС.