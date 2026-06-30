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Вилучення залишків російської ракети, фото: ДСНС
На Харківщині вилучили залишки «Іскандера», яким рашисти атакували цивільну інфраструктуру (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214723-na-harkivschyni-vyluchyly-zalyshky-iskandera-yakym-rashysty-atakuvaly-cyvilnu-infrastrukturu.htmlРакурс
На Харківщині сапери вилучили залишки балістичної ракети «Іскандер-М», якими РФ атакувала мирне населення та цивільну інфраструктуру у місті Берестин
Про це сьогодні, 30 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та негайно повідомте за номерами 101 або 102, — наголошують у ДСНС.