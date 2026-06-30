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Ракурс
Вилучення залишків російської ракети, фото: ДСНС

На Харківщині вилучили залишки «Іскандера», яким рашисти атакували цивільну інфраструктуру (ФОТО)

30 чер 2026, 14:26
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На Харківщині сапери вилучили залишки балістичної ракети «Іскандер-М», якими РФ атакувала мирне населення та цивільну інфраструктуру у місті Берестин

Про це сьогодні, 30 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та негайно повідомте за номерами 101 або 102, — наголошують у ДСНС.

Вилучення залишків російської ракети, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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